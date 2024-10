Tatra T87 destaque na história do veículo - navegando estradas ao lado de linhas elétricas.

Se você pensar em veículos vintage pré-guerra, provavelmente imaginaria estruturas frágeis, parecidas com narizes. Carros que mal se mexem. Mas então você ainda não encontrou o Tatra T87. O NTV.de decidiu dar uma volta com ele.

Ali está ele, em sua cor preta escura, o Tatra T87. Fez sua estreia tão longe quanto 1937, então é bastante diferente da produção automobilística moderna, ou pelo menos é o que se poderia pensar. Falando daqueles veículos mencionados anteriormente: A empresa responsável por construí-los era a Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft, estabelecida na então região germânica da Morávia-Silésia, agora conhecida como Kopřivnice.

Após mudanças significativas no mundo e na região em 1918, a antiga empresa, que havia estado produzindo veículos de passageiros e comerciais desde o final da década de 1910, fundiu-se com a Ringhoffer AG de Praga. Essa união deu origem ao nome Tatra (Ringhoffer-Tatra AG).

Mas talvez ainda mais intrigante seja a participação do engenheiro austríaco Hans Ledwinka na Tatra na época. Conhecido por sua amizade com Ferdinand Porsche, diz-se que Porsche pode ter pegado algumas idéias de Ledwinka, incluindo motores refrigerados por ar com design plano e boxer na traseira, semelhante ao Fusca. O projeto? O KdF-Wagen.

Voltando ao assunto em questão, o Tatra T87. Parado diante desse veículo aerodinâmico, fica-se surpreso ao pensar: "É quase impossível que esse carro tenha sido dirigido nos anos 30." Mas foi. Um modelo de série com mais de 3000 unidades produzidas. No entanto, o 87er parece um pouco assustador com sua estranha asa traseira. O engenheiro Erich Übelacker projetou o Tatra com aerodinâmica em mente, alcançando 160 km/h com seu motor de potência estreita.

O Tatra T87 parece quase juvenil

Quase mais impressionante, porém, é o interior. Se não fosse pela fonte um pouco ornamentada nos mostradores dos elegantes instrumentos, poderia-se confundir esse grande carro de turismo com um modelo 25 anos mais velho. Mas a observação é uma coisa, e o NTV.de realmente colocou o Tatra T87 à prova. É sempre bom quando grandes museus de carros como o PS.Speicher em Einbeck mantêm selecionados exibidos em condição de direção e usam eles para tais produções. Isso permite que o Tatra seja descrito não apenas em termos de estilo, mas também de desempenho.

Falando em desempenho, essa é uma palavra adequada. Na traseira do veículo futurista de 4,74 metros da época, um motor de oito cilindros e 3 litros, com - surpresa - resfriamento por ar e cabeçote de alumínio leve, ganha vida após pressionar o botão de partida branco. A torque exato que essa fonte de potência, equipada com válvulas pendentes e bielas, pode gerar é desconhecido, mas a potência máxima de 75 PS (modelos mais recentes tinham 95 PS) é alcançada abaixo de 4000 RPM, sugerindo algum controle. Então, vamos rolar. Esse 1,4-tonelada é surpreendentemente fácil de manusear para motoristas modernos, embora acostumados a veículos clássicos. A caixa de câmbio manual de quatro velocidades é relativamente fácil de operar. Algum tato é necessário, porém.

Mas depois que o óleo esquentar, as marchas engatam suavemente. E o oito cilindros entrega um bom empurrão de baixo. Enquanto não se estiver viajando a alta velocidade, o Tatra teria sido uma maravilha técnica para sua época. E mesmo sua dinâmica de direção é impressionante, muito além do que se esperava de veículos pré-guerra. A maioria dos carros da época exigia concentração total mesmo a velocidades de 80 km/h, mas não esse. Esse relíquia com eixo de suspensão traseira dança graciosamente pelas quietas estradas ao redor de Einbeck. Claro, há alguma jogo no volante na posição central.

Mas a melhor maneira de experimentá-lo é sentar-se atrás. É chocante quanto espaço o Tatra proporciona para passageiros traseiros. Como eles conseguiram esse pacote naquela época, um tópico que discutimos frequentemente hoje em dia? Não havia considerações de segurança para serem levadas em conta, e não havia necessidade de espaço para assistentes técnicos. Além disso, o túnel de transmissão é eliminado devido ao motor traseiro, e a distância entre eixos é generosa 2,85 metros, proporcionando muito espaço.

Tatra: Uma raridade hoje em dia

Relaxando no luxuoso banco traseiro, ouvindo o distintivo motor de oito cilindros, enquanto o motorista lida com os controles - que pensamento delicioso. Mas também é divertido segurar o grande volante e dirigir o grande Tatra. Só tome cuidado ao usar o freio. Dê uma pressão suave ou então o limosine pode se tornar instável mais rápido do que você gostaria. Mas a viagem chega ao fim muito rápido. É satisfatório ter devolvido o Tatra T87 ao depósito em segurança.

O público pode admirar essa rara Tatra em Einbeck, ao lado de centenas de outras exposições no agora famoso PS.Speicher. Ou quem sabe você preferiria possuí-la? De vez em quando, o T87 pode ser encontrado em marketplaces online especializados. Os preços para esses modelos agora chegam a cerca de um quarto de um milhão de euros. O que podemos aprender com isso? Não apenas Ferrari, Mercedes ou Porsche produzem carros sonho caros. Às vezes, o objeto do desejo pode ser uma maravilha técnica pouco conhecida da Europa Oriental.

O Tatra T87, apesar de suas origens vintage, mostra impressionantes capacidades de desempenho, permitindo que motoristas modernos lidem facilmente com sua caixa de câmbio manual de quatro velocidades. Produzido pela empresa Tatra, o Tatra T87 é um testemunho da engenharia automobilística pré-guerra, ostentando um interior espaçoso e impressionantes dinâmicas de direção.

Leia também: