Título revisado: Scott Silence eRide 10 - Hovercraft Eletrônico Leve

E-bikes com peso incomum entre 25 e 30 kg são comuns, mas também existem alternativas mais leves. Por exemplo, o Silence eRide 10, um modelo leve desenvolvido pela Scott, está entre eles. Testar e-bikes envolve carregar suas caixas de entrega por escadas, o que pode ser fisicamente exaustivo. No entanto, a natureza leve do Silence eRide tornou essa tarefa fácil.

A cidade e-bike da Scott, o Silence eRide, esconde habilmente suas características de e-bike, apesar de ter um motor central. O novo modelo parece leve, aerodinâmico e minimalista, graças à sua bateria integrada no quadro de carbono com tubo inferior fino, ausência de elementos de suspensão e encaminhamento interno dos cabos, incluindo os punhos, resultando em um cockpit limpo. Seus guarda-lamas elegantes, descanso lateral e pequeno porta-bagagens frontal aumentam sua usabilidade cotidiana.

Motor Elétrico Leve HPR 50 da TQ

O motor HPR 50 da TQ serve como a força motriz, comumente usado em MTBs leves. O motor elétrico contribui para o peso total baixo da bicicleta de 14,5 kg, pesando apenas 1,8 kg. No entanto, os 50 Newton metros de torque que o motor TQ pode gerar podem parecer decepcionantes. No entanto, ficamos surpresos com a sensação de direção viva do Silence eRide. O apoio quase inaudível ajuda o ciclista não apenas com um empurrão excelente, mas também proporciona uma sensação de direção natural. Este estilo de apoio complementa o novo modelo Scott, permitindo que seja dirigido sem assistência do motor e a velocidades superiores a 25 km/h.

A bicicleta da cidade não é uma escaladora de montanhas, no entanto. Se o motor perder momentum em subidas mais íngremes, você pode se levantar e passar para uma posição em pé. De qualquer forma, o Silence eRide confortável e gerenciável proporciona a sensação de dirigir uma bicicleta rápida com uma força humana que é surpreendentemente fácil de impulsionar. Este caráter de propulsão agradável e esportivo é combinado com o sistema de mudança de marcha Sram derailleur 1x12, que permite trocas de marcha com o toque de um botão. Aqueles que conectarem seu smartphone à bicicleta por meio de um aplicativo poderão afinar o caráter da força para extrair mais alcance.

Para aqueles que precisam de mais potência, há um estender de alcance opcional de 160 Wh. A grande bateria integrada no quadro pode ser carregada até 80% em duas horas. Se necessário, o pacote de bateria pode ser removido através de uma abertura no tubo inferior.

Condução Elétrica Ligar e Desligar com um Toque de Botão

Um display pequeno no topo do tubo superior fornece informações sobre o nível de suporte, capacidade da bateria e velocidade atual. Apenas um botão é necessário para ativar e operar a força elétrica. Há também um suporte para smartphone (SP Connect) no meio dos punhos. Graças ao ANT+, bicicletas de computador como Garmin também podem ser conectadas ao e-drive.

O Silence eRide é esperado para chegar ao mercado alemão em outubro, com um custo de pelo menos 7.500 euros. Apesar desse preço alto, sua construção leve, quadro de carbono atraente e componentes de alta qualidade fornecem uma forte justificativa para esse preço premium. Aqueles que procuram uma direção elegante e ágil pela cidade encontrarão poucas alternativas a esse nível de qualidade e custo.

Leia também: