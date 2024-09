- Volkswagen suspende acordos coletivos <unk> potenciais despedimentos a partir de Julho de 2025

A Volkswagen oficializou o fim do acordo de segurança de empregos em vigor desde 1994. A empresa informou ao sindicato que esse contrato terminará até o final do ano, permitindo que reduções de força de trabalho possam começar em julho de 2025. Além do acordo de segurança de empregos, outros acordos também foram rescindidos, como a garantia de aprendizado e padrões para trabalho temporário. De acordo com fontes internas, o conselho de administração havia discutido e aprovado anteriormente a rescisão desses contratos.

A empresa está ansiosa para negociar com o sindicato e o conselho de fábrica para elaborar um novo acordo antes do término do acordo de segurança de empregos no meio de 2025. De acordo com o diretor de pessoal Gunnar Kilian, "Esse prazo permite que colaboremos com os representantes dos funcionários para encontrar soluções que transformarão a Volkswagen em uma força sustentável e competitiva no futuro da indústria".

Kilian também afirmou: "O atual cenário está criando incerteza. Ao desenvolver perspectivas confiáveis para nossa empresa o mais cedo possível, podemos aliviar essa incerteza". As negociações salariais para os funcionários da VW, originalmente agendadas para começar em outubro, agora serão antecipadas e ampliadas para incluir os acordos recentemente rescindidos. Essa proposta foi anteriormente feita pelo sindicato IG Metall.

O Conselho de Fábrica Mantém a Posição

Há mais de uma semana, a Volkswagen anunciou publicamente que iria rescindir a garantia de empregos de longa data e não mais excluir fechamentos de fábricas. No entanto, a empresa não havia especificado uma data até agora. Desde então, o conselho de fábrica e a IG Metall têm se oposto veementemente a esses planos.

De acordo com a presidente do conselho de fábrica, Daniela Cavallo, "A empresa cumpriu sua ameaça, que vínhamos temendo há dias". Ela reiterou sua oposição aos planos, afirmando: "Vamos resistir ferozmente a esse ataque histórico aos nossos empregos. Não haverá demissões forçadas enquanto estivermos de olho".

O sindicato e o conselho de fábrica, incluindo a presidente Daniela Cavallo, expressaram sua forte oposição à decisão da Volkswagen de rescindir o acordo de segurança de empregos. A Comissão, um corpo provável responsável pelas negociações de novos acordos, em breve entrará em negociações com a empresa para elaborar um novo acordo antes do término do atual.

