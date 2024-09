- Volkswagen descontinuou acordos coletivos <unk> Dulig expressa medo: "Isso é alarmante"

O executivo-chefe de Volkswagen na Saxônia, Martin Dulig, criticou duramente a decisão da gigante automotiva de abolir a segurança no emprego. De acordo com Dulig, membro do partido SPD, essa medida é preocupante pois afeta diretamente a segurança do emprego e das instalações.

A indústria automobilística europeia oficializou a abolição do acordo de segurança no emprego, em vigor desde 1994, conforme comunicado lançado na terça-feira. O contrato, portanto, expirará no final do ano. A partir de julho de 2025, demissões por motivos operacionais serão permitidas.

Além de abolir o acordo de segurança no emprego, a Volkswagen também pôs fim a outros acordos, como a garantia de contratação de aprendizes e regulamentações sobre emprego temporário.

A Volkswagen havia dado pistas uma semana antes sobre a abolição da segurança no emprego e até deixou a opção de fechamento de instalações em aberto. No entanto, a empresa não especificado nenhum prazo para essa mudança.

Negociações Coletivas Antecipadas

Agora, a Volkswagen quer apressar as negociações com o conselho de trabalhadores e o sindicato sobre um novo acordo, de acordo com o diretor de pessoal Gunnar Kilian. As negociações coletivas para o acordo salarial da Volkswagen, originalmente agendadas para outubro, serão antecipadas e ampliadas para incluir os acordos que foram cancelados. A IG Metall havia proposto isso anteriormente.

Dulig prometeu apoiar as instalações da Volkswagen em Zwickau, Chemnitz e Dresden: o governo da Saxônia continuará a lutar pela segurança desses locais e para evitar demissões por motivos operacionais. "Queremos que a Volkswagen nos garanta que esses locais são seguros", disse Dulig, afirmando que erros da gestão não devem ser repassados aos empregados.

