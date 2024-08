- "Voilà!": especialista em hambúrgueres estabelece uma elegante geladeira na Cidade do Cabo

Sem Verão Sem uma Colherada. Desde pequena, Lena Soennichsen, natural de Hamburgo, media o sucesso das suas férias pela quantidade de gelado que consumia. Duas colheradas eram boas, três eram excelentes. Aos 45 anos como residente em Blankenese, ela transformou a sua sobremesa favorita numa carreira de sucesso. Abriu uma elegante loja de gelados no centro turístico do Cabo, um destino popular para alemães e milhares de outros viajantes anualmente.

Porquê o Cabo? As viagens profissionais de Soennichsen muitas vezes a levavam à ponta sul da África do Sul enquanto trabalhava como gestora de comunicações numa plataforma global de reserva de alojamento. Encantada pela qualidade de vida renomada da cidade e pela cena gastronómica excepcional, ela ansiava por morar lá mais tempo. Uma piada casual - "Eu vou abrir uma loja de gelados" - transformou-se numa ideia tangível que Soennichsen perseguiu meticulosamente.

Soennichsen realizou o seu sonho de ter uma loja de gelados

Ela passou um verão a trabalhar numa loja de gelados em Berlim, seguido por um curso na Escola de Gelados de Koch em Werl am Rhein. Em fevereiro, descobriu um espaço comercial primoroso no centro da cidade do Cabo e decidiu tornar o seu sonho numa realidade. "Eu adoro completamente o produto e tudo o que ele representa", diz ela. O gelado, na sua opinião, é uma pequena dose de felicidade, um luxo diário que evoca memórias da infância, de férias e de verão.

A loja recebeu os seus primeiros clientes no dia da abertura. "Minha esposa e eu somos grandes fãs de gelados. Assim que lemos sobre a loja de gelados no Instagram, pulamos no carro imediatamente", diz Brent Smith, residente do Cabo. "Há sabores aqui que eu não encontrei em nenhum outro lugar."

Blueberry-Mascarpone, Marzipan-Pera, ou até mesmo Gelado de Gin-Tônica

Os sabores únicos e artesanais de gelado da "Tadaa!" utilizam apenas ingredientes naturais. Em vez de óleo de menta ou aromatizantes artificiais, eles usam menta fresca. Atrás do balcão, sabores como licorice-branco chocolate, blueberry-mascarpone, marzipan-pera, arroz com leite com cerejas ou manjericão cativam os sentidos. Para adultos, há também uma variedade de sabores alcoólicos como Gin Tônica. Os planos futuros incluem um sabor baseado em vinho.

