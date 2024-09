Alinhamento político e estabelecimento de autoridade na Turíngia - Voigt manifestou-se disposto a negociar com Ramelow o orçamento.

Voigt demonstra interesse em diálogo com Ramelow sobre orçamento de 2025.

O líder da CDU da Turíngia, Mario Voigt, manifestou interesse em ter conversas com o Presidente do Governo Bodo Ramelow (Esquerda) sobre o orçamento de 2025. Durante uma reunião do grupo parlamentar antigo e novo da CDU no parlamento estadual, Voigt declarou: "Gosto de manter a mente aberta, analisar situações e resolver problemas, e é isso que faremos agora". Perguntado se estaria disposto a dialogar com o atual Presidente do Governo Ramelow, dada a situação política desafiadora após as eleições estaduais, Voigt respondeu: "Acabei de descobrir que o orçamento de 2025 agora foi atribuído a nós. Portanto, é certamente algo do nosso interesse enquanto avançamos com o nosso estado".

Ramelow estende a mão à CDU novamente.

Desde as eleições estaduais de domingo, a Turíngia encontra-se numa situação de impasse. Uma aliança potencial entre CDU, BSW e SPD teria apenas 44 assentos no novo parlamento. Uma oposição potencial da AfD e da Esquerda também teria 44 assentos, faltando um voto para uma coalizão entre as partes rivais. Ramelow tem estendido a mão à CDU de forma consistente. Durante uma entrevista com "Der Spiegel", declarou ter descartado a recomendação de um governo de minoria para a Turíngia e que uma maioria democrática no parlamento é essencial. Perguntado sobre o voto faltante para uma coalizão de CDU, BSW e SPD, respondeu: "O voto está bem à frente de você".

Proposta orçamentária a caminho.

Ramelow instruiu a Ministra das Finanças Heike Taubert (SPD) a elaborar uma proposta orçamentária para 2025, que será apresentada durante a reunião do gabinete em Erfurt na terça-feira, onde a proposta orçamentária constará da ordem do dia. Taubert estimou o orçamento para 2025 em cerca de €13 bilhões, de acordo com a estimativa de impostos de maio, o que o deixaria aproximadamente no mesmo nível deste ano.

Em uma declaração na terça-feira, Voigt afirmou que a Turíngia precisa de uma "opção de futuro estável", que agora será explorada. Ele enfatizou a importância de manter o diálogo.

Após demonstrar interesse em discutir o orçamento de 2025, Voigt mencionou as eleições para o Landtag como um ponto de interesse, declarando: "Analisaremos a situação e resolveremos os problemas que vierem com ela, uma vez que a responsabilidade pelo orçamento de 2025 agora recai sobre nós".

Dada a situação política atual, é crucial que Ramelow mantenha linhas de comunicação abertas com Voigt, uma vez que o sucesso da proposta orçamentária e a formação de um governo estável podem depender da capacidade deles de trabalharem juntos durante as eleições para o Landtag.

