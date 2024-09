- Voigt assegura posição na CDU através de nomeação do governo

Chefe da CDU da Turíngia, Mario Voigt, vê os primeiros resultados das eleições no estado como um mandato para formar um governo com os Democratas Cristãos. "Vemos isso como uma chance para uma transformação política sob a liderança da CDU", declarou o homem de 47 anos em Erfurt após as primeiras projeções. A CDU ficou em segundo lugar atrás da AfD.

Voigt expressou seu desejo de iniciar discussões para estabelecer um "governo razoável sob a liderança da CDU" na Turíngia. Ele anunciou sua intenção de se engajar com o SPD e seu líder, Georg Maier.

Quanto à Aliança pelo Progresso e Socialismo (APS), ele disse: "Estamos abertos ao diálogo com eles também". No entanto, a política internacional não é decidida no parlamento da Turíngia. Trata-se de abordar questões locais que são importantes para as pessoas. Recentemente, a APS indicou, entre outras coisas, que o rejeição dos mísseis de alcance intermediário dos EUA é uma necessidade para a participação no governo.

Não haverá coalizão ou colaboração com a AfD - sem referência à Esquerda

Voigt reforçou seu compromisso com a AfD: "Não haverá nenhuma coalizão ou parceria com a AfD para nós". Ele não mencionou a Esquerda em seu discurso. Anteriormente, a CDU havia consistentemente rejeitado coalizões com a Esquerda. Voigt sempre se concentrou nos procedimentos de tomada de decisão interna dentro dos Democratas Cristãos.

Diante do atual governo estadual, Voigt disse: "O vermelho-verde está fora". Também fica claro que o governo de trânsito de Berlim sofreu. O FDP e os Verdes não devem retornar ao parlamento estadual de acordo com as primeiras previsões. Além disso, considerando o resultado da CDU na Saxônia, Voigt afirmou: "A CDU está de volta como a força política dominante no centro".

