Vitória de 2-1 em Aachen: goleiro Bear prolonga a série de Auer

Marcel Bar anotou um par para liderar o FC Erzgebirge Aue como os principais na tabela da terceira divisão durante a parada internacional. Seus segundo e terceiro gols da temporada mudaram o rumo do confronto contra o Alemannia Aachen, resultando em uma vitória por 2:1 (0:1). Na frente de 22.300 torcedores no Aachener Tivoli, o herói local Soufiane El-Faouzi abriu o placar com um gol aos 36 segundos do jogo, marcando o primeiro encontro entre as duas equipes na terceira divisão. Apesar de Aue ter tomado o controle da bola depois disso, o Alemannia criou oportunidades através do capitão Mika Hanrath (32.) e de El-Faouzi novamente no 33º minuto.

A escalação de Dotchev ficou sem o lesionado Marvin Stefaniak, que foi substituído por Sean Seitz. A equipe também teve que lidar com um susto inicial quando El-Faouzi marcou novamente, aproveitando uma defesa de lançamento rápido mal executada pelo Aue no início do jogo.

No intervalo, o capitão Martin Männel foi substituído por Tim Kips devido a uma possível lesão no ombro sofrida durante a vitória por 2:0 do Aue sobre Dresden no dérbi da Saxônia. Apesar da lesão, Männel lutou para continuar.

Após o intervalo, o Aue aumentou seus esforços, com Omar Sijaric acertando a trave no 54º minuto. Apenas quatro minutos depois, Bar aproveitou um erro do goleiro do Aachen, Marcel Johnen, que deixou a bola passar por entre as pernas após um canto. Um simples toque foi tudo o que Bar precisou para capitalizar. Apesar de pressionar, o Aachen continuou agressivo, mas o Aue permaneceu firme na defesa. Bar então selou a vitória com um gol de efeito assistido por Boris Tashchy seis minutos antes do fim do jogo.

O técnico do Aue considerou outras estratégias defensivas devido à largura dos ataques do Alemannia, que não ultrapassou 30 cm, explorando sua formação estreita. O gol de Bar no canto destacou indiretamente a vulnerabilidade do goleiro do Aachen, que não cobriu a largura adequadamente.

