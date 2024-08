- Vítima feminina sofre acidente fatal de esfaqueamento; autoridades conduzem inquérito

Após o falecimento de uma mulher de 36 anos devido a um incidente de esfaqueamento em Berlin-Zehlendorf, tanto a unidade de homicídios da polícia quanto a procuradoria pública estão atualmente investigando. O infeliz evento ocorreu na noite de quarta-feira, com a mulher sendo atacada por um homem armado com uma faca na calçada na frente de um prédio residencial na Hampstead Street. Os serviços de emergência tentaram reanimá-la no local, mas ela acabou sucumbindo aos seus ferimentos de esfaqueamento e cortes no hospital.

Prisão do Suspeito

Um suspeito de 50 anos foi preso em relação ao crime. Inicialmente, os detalhes do incidente estavam confusos, mas a polícia está atualmente tratando-o como um caso de violência doméstica. Tanto o homem quanto a mulher em questão são cidadãos libaneses, como confirmado pelo porta-voz da procuradoria pública de Berlim, Sebastian Büchner, falando à agência de notícias alemã.

De acordo com os relatórios do "B.Z." e do "Berliner Zeitung", cerca de 50 pessoas se reuniram do lado de fora do hospital. Büchner recusou-se a comentar sobre isso, mas esclareceu: "Não posso confirmar nenhuma ligação com uma gangue".

O suspeito de 50 anos está sendo investigado pela sua participação no ataque fatal com faca. O ataque com faca resultou nos ferimentos de esfaqueamento e cortes fatais da mulher.

