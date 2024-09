- Visitante agredido em Heidelberg por usar camisa com tema israelense

Em Heidelberg, segundo as autoridades, um duo encontrou uma perturbação. Em uma segunda-feira na cidade antiga, um homem jovem desconhecido abordou o casal devido à mulher usar uma camiseta com uma Estrela de Davi e a mensagem "Tragam eles de volta agora". Ele agarrou à força a camiseta dela, exigindo que ela a removesse. A vítima sofreu ferimentos leves no corpo superior. Quando o marido interveio para ajudá-la, foi atingido no rosto. O agressor então fugiu, deixando sua parceira sem acusação.

A frase na roupa da mulher era um apelo aos reféns israelenses que estão detidos por terroristas do Hamas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro.

O duo estava visitando a cidade antiga de Heidelberg em um dia específico, com o objetivo de apreciar sua rica história. Infelizmente, seu passeio pacífico foi interrompido por um incidente perturbador no coração de Heidelberg.

