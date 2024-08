- Viagens perigosas na autoestrada na presença de um passageiro menor de idade

Um motorista embriagado, acompanhado por uma criança, colocou em risco o trânsito na A5, perto de Bad Krozingen (distrito de Breisgau-Hochschwarzwald). De acordo com as autoridades, o indivíduo de 40 anos aparentemente estacionou na faixa de emergência e quase colidiu com um caminhão ao acelerar e trocar de faixa para a direita. Além disso, ele supostamente causou engarrafamento na saída de Freiburg-Sul, fazendo outros motoristas frearem bruscamente.

As autoridades conseguiram interceptar e examinar o veículo. Um teste de bafômetro preliminar revelou um resultado acima de três vezes o limite legal. Um teste preliminar de drogas também deu positivo. Na terça-feira, ele teve que ir à delegacia para uma amostra de sangue. Sua carteira de motorista foi apreendida. Descobriu-se que sua licença havia sido suspensa anteriormente.both the child and the man were picked up by their relatives at the station.

O incidente perigoso na A5 resultou em grandes perturbações no trânsito, com o motorista acusado de quase colidir com um caminhão devido ao seu estado de embriaguez e direção perigosa, resultando em acusações criminais. Após o incidente, as autoridades descobriram que sua carteira de motorista havia sido suspensa anteriormente devido a maus comportamentos anteriores.

