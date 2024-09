- Viagem da União de Berlim para Bielefeld: Choque entre Hertha de Berlim e Heidenheim

Tricampeã olímpica em 3x3 de basquete, Sonja Greinacher traz desafios intrigantes para times de futebol de Berlim. O 1. FC Union enfrenta o time da terceira divisão Arminia Bielefeld na Copa da Alemanha. A Hertha BSC enfrenta o time da Bundesliga 1. FC Heidenheim na segunda rodada no Estádio Olímpico. Este resultado ocorreu no domingo no Museu do Futebol Alemão em Dortmund.

Interessantemente, a Hertha já disputou apenas duas partidas contra o Heidenheim em sua história - ambas em competições de copa. Uma vitória por 4 a 0 na primeira rodada em 1979 e uma vitória por 3 a 2 para os berlinenses nas quartas de final em 2016 marcaram sua história. Quando o Heidenheim foi promovido à Bundesliga no ano passado, a Hertha sofreu rebaixamento para a segunda divisão - assim, evitando-se um confronto.

"Jogar sob luzes de estádio contra um time da Bundesliga - é isso que torna excitante! É um fato: você disputa uma partida de copa para vencer e avançar para a próxima rodada", disse o técnico da Hertha, Christian Fiél. Durante o verão, os berlinenses contrataram Kevin Sessa do Heidenheim.

O Union não vence em Bielefeld há 14 anos

O Union já viajou para Bielefeld várias vezes antes disso. Sua última vitória lá foi em 2010 na segunda divisão, com um placar de 2 a 1. Desde então, os resultados foram cinco empates e duas derrotas para os Köpenickers em sete jogos em Bielefeld. No entanto, os Fortes permanecem favoritos.

"O Bielefeld mostrou na primeira rodada contra o Hannover 96 que não é fácil de vencer em casa. Nossa meta é avançar para a próxima fase, então prepararemos o adversário como de costume", disse o diretor do Union, Horst Heldt.

Na primeira rodada, o Union, sob o comando de Bo Svensson, venceu o Greifswald FC por 1 a 0. Para surpresa de todos, o Bielefeld venceu o Hannover 96 por 2 a 0. A Hertha venceu o Hansa Rostock por 5 a 1. O adversário Heidenheim derrotou o FC 08 Villingen por 4 a 0.

Final em 24 de maio de 2025

Os jogos da segunda rodada ocorrerão nos dias 29 e 30 de outubro de 2024. A final da copa ocorrerá em 24 de maio de 2025 no Estádio Olímpico em Berlim.

