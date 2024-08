- Verão em HesseExperiências de calor excessivo de acordo com o relatório DWD

No verão escaldante de 2024, as temperaturas em Hesse dispararam significativamente acima dos níveis típicos. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) em Offenbach confirmou que a temperatura média do estado foi de 18,4 graus Celsius de junho a agosto, o que representa um aumento de 2,2 graus em relação à referência de 1961-1990.

O sol do verão brilhou mais intensamente do que nunca, com um total de 725 horas de sol registradas em Hesse, muito acima da média de 586 horas, pintando um quadro de sol prolongado.

Chuvas abundantes

O clima em Hesse nos últimos três meses foi marcado por períodos imprevisíveis de chuva e tempestades, segundo o DWD. O evento de chuva mais intenso atingiu a Norte de Hesse na noite de 1º de agosto, com a estação de Trendelburg registrando um impressionante 169,8 litros por metro quadrado em apenas oito horas. Isso destruiu a média mensal de chuva usual e também estabeleceu o maior total diário do país em agosto de 2024. Está sendo investigado se isso representa um novo recorde para Hesse.

No final de agosto, um total de 215 litros por metro quadrado havia se acumulado em Hesse, ligeiramente abaixo da média da referência de 222 litros.

O verão foi uma luta entre calor e frio, segundo o DWD, culminando em uma diferença de temperatura incomumente alta em agosto, apesar das chuvas locais pesadas. No geral, as horas de sol permaneceram dentro da faixa esperada.

No geral, o verão foi muito quente

Em todo o país, o verão de 2024 não estabeleceu novos recordes, mas ainda foi classificado como o 28º verão quente consecutivo, de acordo com o DWD. Estatisticamente, a temperatura média foi de 18,5 graus Celsius, o que representa um aumento de 2,2 graus em relação à referência de 1961-1990 e um aumento de 0,9 grau em relação ao período de referência mais recente e mais quente de 1991-2020.

Apesar do padrão climático incomum de Hesse com chuvas frequentes, o verão ainda permaneceu excepcionalmente quente para a região. O calor escaldante em Hesse fez parte da tendência nacional, tornando-o um dos 28 verões quentes consecutivos registrados na Alemanha.

