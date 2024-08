- Veículos em chamas em garagem subterrânea - Cinema temporariamente fechado

Devido a dois veículos em chamas causando caos em uma garagem subterrânea, um cinema em Stuttgart teve que suspender suas operações. De acordo com um representante do corpo de bombeiros, esses restos queimados estavam causando agitação na garagem do SI-Centrum, localizado em Stuttgart-Möhringen. Os corajosos bombeiros conseguiram apagar as chamas, mas o prédio ficou envolto em uma névoa de fumaça. O prédio foi evacuado e o cinema teve que fechar temporariamente devido à fumaça. Os bombeiros agora estão trabalhando incansavelmente para limpar o ar enfumaçado, segundo o porta-voz.

O ponto de lazer localizado nas proximidades de Stuttgart também abriga os palcos para dois musicais. De acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros, a apresentação do musical "Tina" pode prosseguir como planejado. No entanto, se a apresentação noturna do musical "Tarzan" poderá continuar conforme programado ainda é um mistério neste momento.

Os veículos em chamas causaram danos significativos à garagem subterrânea, deixando um forte cheiro de fumaça. A apresentação noturna do musical "Tarzan" pode precisar ser adiada devido à persistente névoa de fumaça resultante do incêndio.

