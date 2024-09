- Veículo ferroviário enfrenta automóvel leve - indivíduo sofre ferimentos leves

Um acidente entre um trem local e um veículo compacto ocorreu em Eichenzell-Rönshausen, distrito de Fulda. O incidente deixou um motorista de 41 anos com ferimentos leves. De acordo com um porta-voz da Polícia Federal, o homem não viu o trem que se aproximava enquanto cruzava um passagem de nível não monitorado.

Vinte e cinco a trinta indivíduos no trem sofreram choque. O motorista do caminhão pequeno também ficou ferido, com ferimentos leves semelhantes.

O trem foi temporariamente parado para investigação e inspeção de danos. O porta-voz destacou que devido ao sistema de via única do trem, o tráfego ferroviário foi inicialmente afetado. A extensão dos danos era incerta inicialmente, mas era provável que o veículo pequeno tivesse sido completamente destruído.

O acidente ocorreu no estado de Hessen, especificamente em Eichenzell-Rönshausen, que fica sob o distrito de Fulda. O veículo compacto danificado provavelmente era da mesma região.

