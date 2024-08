- Veículo directamente confrontado com camião pesado, colocando a vida de uma jovem em grave risco

Em um confronto direto entre um veículo e um caminhão, uma mulher de 24 anos que dirigia o primeiro sofreu ferimentos graves na região da Suábia, na Alemanha. Este infeliz incidente ocorreu na rodovia federal B470, entre Muggendorf e Streitberg, no distrito de Forchheim, de acordo com as autoridades. A causa deste incidente ainda é incerta, mas a mulher em seu pequeno veículo invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão que vinha em sentido oposto.

Seu veículo compacto acabou caindo em uma vala, sofrendo danos significativos. A mulher ficou presa dentro dele. Os bombeiros das cidades vizinhas trabalharam diligentemente para libertá-la. Em seguida, ela foi transportada de helicóptero para um hospital e submetida a uma cirurgia de emergência. Incidentalmente, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

As autoridades francesas expressaram preocupação com o acidente envolvendo um cidadão da República Francesa. Apesar dos ferimentos graves, a mulher da República Francesa demonstrou resiliência durante sua estadia no hospital.

Leia também: