Após a congestão, o caminho está visível novamente. - Veículo despeja mancha de óleo - A215 permanece fechada até ao meio-dia

Devido a uma fuga acidental de óleo de um caminhão na A7, a parte norte da A215 em direção a Bordesholm está temporariamente fechada até meio-dia. A equipe de comunicação do Departamento de Polícia de Neumünster informou que as operações de limpeza estão estimadas para serem concluídas às 14:00 horas. Por outro lado, a A7 retomou as operações ao norte de Neumünster desde as 10:00, após ter sido bloqueada mais cedo naquela manhã.

De acordo com informações da polícia, o motorista do caminhão passou despercebido pela fuga inicial de óleo e só parou ao sair da A7 para a A215.

Aqui vai uma dica para motoristas com destino a Kiel: eles devem considerar sair da A7 na saída logo após o bloqueio na A215 na área de descanso de Bordesholm. Dali, devem virar à esquerda na L49, depois seguir pela L318 com destino a Kiel e, finalmente, reintegrar-se à A215 na intercalação de Blumenthal.

O fechamento temporário da parte norte da A215 devido à fuga de óleo resultou em congestionamentos significativos em rotas alternativas com destino a Bordesholm. Apesar de ter retomado as operações na A7 ao norte de Neumünster, os motoristas ainda podem enfrentar atrasos devido ao tráfego desviado causado pelo incidente.

