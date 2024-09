- Veículo da polícia em chamas; investigação em curso envolvendo dois indivíduos

Em Dortmund, dois veículos de patrulha da polícia pegaram fogo, o que levou a investigações contra duas jovens mulheres. De acordo com os registros da polícia, as autoridades conseguiram conter e apagar as chamas detectadas durante a manhã com a ajuda de extintores de incêndio. Também foram encontradas marcas de tentativa de incêndio em um terceiro veículo de patrulha.

A análise adicional das filmagens das câmeras de segurança da delegacia levou à detenção temporária de duas mulheres, ambas com 20 anos, na delegacia principal. Atualmente, não há indicação de motivação política ou espiritual, confirmou a polícia. A investigação ainda está em andamento.

Um carro da patrulha sofreu danos graves na área do motor devido ao incêndio. As estimativas preliminares da polícia sugerem que os danos totais podem chegar a cerca de 60.000 euros.

As detidas temporárias estão sendo interrogadas sobre sua possível participação com os veículos de patrulha danificados. Apesar dos danos a um carro da patrulha, todos os outros veículos de patrulha ainda estão em serviço.

