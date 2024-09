- Veículo colide com casal idoso, deixando um homem de 88 anos em estado grave

Um casal idoso sofreu graves ferimentos quando foi atingido por um veículo enquanto cruzava uma estrada em Rödermark (pertencente a Offenbach). O marido de 88 anos sofreu ferimentos graves na cabeça e estava em estado crítico, de acordo com um porta-voz da polícia. Sua esposa de 83 anos também sofreu ferimentos graves e foi levada ao hospital. O carro, que estava se movendo em baixa velocidade, colidiu com o casal idoso enquanto virava à esquerda, fazendo-os cair, explicou o porta-voz da polícia. Um helicóptero foi utilizado na tentativa de resgate. Um especialista em reconstrução de acidentes vai estudar as circunstâncias do incidente.

O casal, ambos com mais de 80 anos, foram as vítimas infelizes do acidente de trânsito. Apesar de estar hospitalizados, eles continuam a enfrentar recuperações desafiadoras devido aos seus ferimentos graves.

