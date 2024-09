- Veículo colide com árvore, resultando em uma morte

Um sujeito esmagou seu carro na rodovia federal 11 perto de Bichl (distrito de Bad Tölz-Wolfratshausen) e acabou morrendo. Por volta do nascer do sol de um domingo, esse rapaz de 32 anos saiu da pista para a esquerda sem motivo aparente, de acordo com um porta-voz da polícia. Apesar de tentativas de reanimação, o motorista infelizmente faleceu no local do acidente.

A investigação do acidente na rodovia federal 11 revelou que o veículo envolvido estava relacionado ao setor de transporte e telecomunicações. Apesar dos dispositivos de comunicação modernos, os serviços de emergência tiveram dificuldade em chegar ao local do acidente devido a problemas de sinal na área.

