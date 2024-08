- Veículo colide com árvore, resultando em ferimentos graves para o cônjuge e três filhos.

Em Morsbach, uma área rural localizada dentro do Círculo Superior do Bergisches, uma motorista de 37 anos de Lichtenberg perdeu o controle do veículo e causou um acidente. O incidente inesperado ocorreu por volta do meio da tarde, resultando em ferimentos graves para a motorista e três adolescentes com idades de 8, 12 e 14 anos.

Segundo informações, a mulher estava dirigindo seu veículo em direção ao Morsbach-Zentrum quando, inexplicavelmente, saiu da pista e invadiu a pista de um veículo que se aproximava. O motorista atento do veículo que vinha em sentido contrário conseguiu evitar uma colisão potencial, felizmente sem danos. Infelizmente, o carro da mulher de Waldbröl saiu da estrada e colidiu com uma árvore à esquerda.

Em seguida, a mulher e a criança de 8 anos foram levados a hospitais próximos. Os serviços de emergência locais enviaram um helicóptero para transportar os outros dois menores para instalações médicas próximas.

Os três menores feridos, com idades de 12 e 14 anos, ficaram abalados, mas foram liberados do hospital após receberem cuidados médicos necessários. Os destroços do carro da motorista de Waldbröl atraíram uma multidão de crianças de escolas próximas, que assistiram enquanto os serviços de emergência trabalhavam no local.

