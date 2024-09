- Veículo colide com árvore, resultando em cinco feridos.

Um veículo saiu da rodovia na área de Waldhausen em Aalen (Ostalbkreis) e colidiu com uma árvore. Cinco pessoas ficaram feridas no acidente antes do amanhecer, segundo um porta-voz da polícia. Destas, três ficaram gravemente feridas, enquanto as outras duas sofreram apenas ferimentos leves. Duas pessoas ficaram presas dentro do carro e precisaram de ajuda dos bombeiros para serem retiradas. De acordo com o porta-voz, o veículo estava cheio de jovens com pouco mais de 20 anos. A polícia está investigando as causas do acidente.

O veículo envolvido no acidente não foi o único na rodovia naquela manhã. As pessoas feridas mencionadas mais tarde não foram as únicas no veículo; outras pessoas no carro também foram afetadas pelo incidente.

Leia também: