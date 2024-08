- Vattenfall e Salzgitter AG finalizam o acordo de colaboração em energia

Gigante da energia Vattenfall e o grupo industrial Salzgitter AG chegaram a um novo acordo para explorar a energia verde para a produção de aço. A partir de 2028, a Salzgitter AG obterá aproximadamente 300 gigawatt-horas de eletricidade por ano da usina eólica Nordlicht 1, localizada ao largo da ilha de Borkum. Isso equivale ao consumo elétrico de cerca de 120.000 residências.

Como contrapartida, a Salzgitter AG receberá uma capacidade fixa de conexão de energia de 75 megawatts por um período de 15 anos.

Martijn Hagens, membro do conselho de administração da Vattenfall e chefe da divisão de Mercados, comentou: " Nossa colaboração de energia com a Salzgitter AG apoia a estratégia de longo prazo da Vattenfall, permitindo não apenas a nós, mas também a nossos fornecedores, associados e clientes, viver de forma livre de fósseis". O CEO da Salzgitter, Gunnar Groebler, enfatizou: "O aço verde requer energia verde - portanto, esse acordo marca outro passo significativo para garantir nossas necessidades energéticas para a produção de baixa emissão de carbono".

Usina eólica prevista para iniciar em 2028

A usina eólica Nordlicht 1, localizada a cerca de 85 quilômetros ao norte da ilha do Mar do Norte de Borkum, está atualmente em construção e prevista para iniciar em 2028. Ela consiste em 68 turbinas eólicas, com uma capacidade total de 980 megawatts. A Vattenfall detém uma participação de 51% na Nordlicht 1, com a BASF detendo os restantes 49%.

Hagens mencionou que a energia livre de fósseis de acordos de suprimento exclusivos proporciona competitividade de custos e "a garantia de que a eletricidade fornecida provém de fontes renováveis - incluindo detalhes sobre o tipo e localização específicos da produção de energia verde". Em geral, espera-se um aumento nas colaborações de energia. A Vattenfall citou uma análise da Agência Alemã de Energia (Dena), sugerindo que seu volume na Alemanha poderia aumentar para 192 terawatt-horas até 2030. Isso corresponderia a um quarto da demanda total de eletricidade da Alemanha.

