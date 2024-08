- Vários protestos irromperam durante o fim de semana eleitoral <unk>, a polícia está patrulhando ativamente

Os policiais da Turíngia estão com as mãos cheias com a próxima eleição estadual. Várias cidades programaram reuniões e protestos, de acordo com o anúncio da sede da polícia estadual. Além disso, os partidos políticos realizarão suas comemorações eleitorais no domingo. O foco principal é em Erfurt, mas protestos também são esperados em Jena e Weimar. Mais de 600 oficiais serão enviados nos dois dias.

No domingo, haverá vários protestos nas proximidades do parlamento estadual, da tarde até o fim da noite. Dado que o parlamento também servirá como local de trabalho para centenas de jornalistas naquele dia, será protegido por barreiras. Os moradores e os moradores próximos devem se preparar para limitações.

Vários protestos já foram agendados para sábado no centro da cidade de Erfurt. A extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) está mobilizando seus apoiadores para o último empurrão eleitoral, e uma contra-manifestação contra o evento da AfD foi anunciada. De acordo com a polícia, até 5.000 pessoas são esperadas. Restrições de tráfego e perturbações no transporte público são prováveis. A situação é descrita como "fluida".

Atualmente, a polícia não tem indicações de uma ameaça específica relacionada à eleição estadual. No entanto, não é improvável que ocorram perturbações, incluindo potenciais atos criminosos, de acordo com os protestos e eventos registrados. Esses serão gerenciados efetivamente. A polícia se vê como protetora imparcial do direito de reunião.

Devido ao grande uso de espaços públicos para protestos e comemorações políticas, são esperadas várias restrições de tráfego e perturbações no transporte público. Com o grande uso de barreiras em torno do parlamento estadual, os moradores e os moradores próximos devem estar preparados para limitações.

