- Vários indivíduos, entre eles crianças, sofrem ferimentos graves em um acidente de trator.

Três jovens e uma mulher de 45 anos estão em estado grave após um trágico acidente envolvendo um trator e um reboque em Turíngia, perto da fronteira com Hesse. O trator, em uma excursão particular, perdeu o controle em uma trilha florestal cheia de cascalho em Sünna, um bairro de Unterbreizbach, de acordo com o relatório da polícia. O operador do trator aparentemente perdeu o controle, fazendo com que o veículo virasse. O reboque carregava nove crianças com idades entre 4 e 13 anos e a mulher de 45 anos.

Helicópteros médicos de emergência transportaram os gravemente feridos para hospitais, de acordo com a polícia. Três crianças adicionais e o operador do trator de 70 anos sofreram ferimentos graves. Outros três crianças sofreram ferimentos leves. Além do corpo de bombeiros e dos serviços de emergência, a equipe de resposta a desastres também foi enviada ao local. A polícia está tratando o caso como um acidente. De acordo com o procedimento padrão em tais situações, uma investigação sobre alegações de lesão física negligente contra o motorista começou.

A polícia está atualmente tratando o caso como um acidente, mas uma investigação sobre alegações de lesão física negligente contra o operador do trator começou. Devido à gravidade de seus ferimentos, os gravemente feridos foram transportados para hospitais pelos helicópteros médicos de emergência da polícia.

Leia também: