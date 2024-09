Vários conversíveis e roadsters de edição limitada são de marcas renomadas como Mercedes e Porsche.

Os números de conversíveis e roadsters nas ruas estão diminuindo, mas isso não está impedindo o mercado de luxo para unidades exclusivas e itens colecionáveis de prosperar. A demanda aumenta com a elevação do preço e a quantidade limitada desses modelos.

Infelizmente, estamos vendo menos veículos de produção em massa em circulação, e muitos de seus equivalentes estão sendo descontinuados sem serem substituídos. No entanto, o mercado de nicho para veículos de alto nível, de teto aberto, está florescendo. Aqui estão cinco adições recentes a esse clube exclusivo:

Mercedes: Anseio por Velocidade

Mercedes se vê como a campeã da opulência automotiva, mas até agora, tem se concentrado principalmente em esquemas de cores e estofamento de couro. No entanto, o fabricante alemão agora está mergulhando no mercado de pequenas séries de luxo com o lançamento do Concept AMG Pure Speed, a primeira oferta de uma nova série prestigiada.

Este conversível ostenta um design de dois lugares, teto aberto, seguindo a arquitetura do último SL, mas com alguns ajustes para itens colecionáveis. O capô se inspira no supercarro AMG One e dispensa os bancos traseiros do roadster. A mudança mais marcante é a ausência de um para-brisa, com um rollbar inspirado em Fórmula 1 tomando seu lugar em vez do pilar A.

O coração do Concept AMG Pure Speed é seu motor híbrido de alto desempenho, capaz de 816 cv, tornando-o o SL mais musculoso até agora. Embora o preço deva aumentar significativamente, ultrapassando os 223.720 euros cobrados pelo modelo mais caro do SL original.

Doze anos atrás, Mercedes introduziu um roadster aberto extremo para impulsionar as vendas do SL - uma estratégia de marketing promissora que agora provou ser uma empresa lucrativa para seus proprietários. Os 75 exclusivos SLR 722 Stirling Moss agora são altamente cobiçados entre os entusiastas da Mercedes.

BMW Skytop Concept: Voando Acima

Assim como a Mercedes, a BMW agora está explorando a perspectiva de mini-séries com seu Skytop Concept, lançado nesta primavera com potencial para produção. Tecnicamente, a conversão de um dois lugares para um teto aberto seria relativamente simples, já que o novo modelo é baseado no BMW 8-Série, disponível atualmente como coupé, Gran Coupé e conversível.

Os designers da BMW transformaram o layout original em um dois lugares, teto aberto, semelhante ao lendário Z8, com características de design distinctivas como o capô bulboso, grade de Kidney e luzes traseiras finas. O veículo também é impulsionado pelo mesmo motor V8 mais forte do Z8, embora a potência tenha quase dobrado de 400 cv para 625 cv.

Se o conceito avançar para a produção, o preço provavelmente escalará com a quantidade, e os 200.000 euros do M8 não conversível, aberto, sem dúvida, subirão substancialmente.

Bentley Batur Cabrio: Zumbindo ao Vento

Em busca de adicionar exclusividade a suas ofertas já exclusivas, a Bentley está limitando a produção do Batur e planejando lançar 16 conversíveis, após a série de 18 coupés. Os preços para as variantes conversíveis excedem 2,5 milhões de euros.

Embora compartilhe tecnologia com o atual Continental GT, o Batur apresenta o terceiro motor W12, resultando em 750 cv. Os conversíveis serão altamente personalizáveis, permitindo que os clientes personalizem recursos como o teto e os materiais de interior, com a oportunidade de incorporar acentos únicos gerados por impressoras 3D.

Rolls-Royce Arcadia Droptail: Entre o Céu e a Terra

A Rolls-Royce não é estranha a atender às demandas de seus clientes, frequentemente oferecendo customização individual em seus carros de alto nível. Embora as escolhas de cores e granulação de madeira do modelo base possam custar aos clientes centenas de milhares de euros, alguns clientes têm ideias ainda mais únicas em mente.

O Arcadia Droptail, apresentado como uma reconstrução do Rolls-Royce Dawn para um cliente não identificado de Cingapura, é um exemplo disso. O conversível dois lugares apresenta uma área traseira semelhante a um iate e levou quatro anos para ser concluído. Dado que a marcenaria sozinha levou 8.000 horas e a pintura outras 1.000 horas, não é surpreendente que o preço final seja estimado entre 20 e 30 milhões de euros.

Porsche 911 Speedster: Fazendo Acontecer

Não importa quão inatingível possa ser a visão de um cliente, a Porsche sempre está pronta para um desafio - como demonstrado com o 911 Speedster. Com apenas 1.948 unidades disponíveis, este dois lugares, teto aberto, é preço bem acima do Carrera 4S, estimado em torno de 285.000 euros.

A Porsche lidera os fabricantes de carros alemães na satisfação das preferências pessoais, estabelecendo uma divisão chamada "Especial Request" para esse propósito.

O custo desta personalização não foi revelado pela Porsche, mas estimativas variam de três a seis milhões de euros. Em comparação com outros exemplos desta lista, isso pode parecer moderadamente caro. A razão pode ser que os clientes envolvidos no programa "Especial" contribuem para os custos de mão de obra, reduzindo assim o preço total. O comissário do speedster até teve seu próprio escritório e ID de fábrica em Stuttgart e até ajudou na cabina de pintura para seu modelo amarelo de exibição.

O BMW Skytop Concept, embora ainda não produzido em massa, é esperado para ingressar neste mercado com seu potente motor V8, inspirado no Z8. Embora seu preço escalaria com a quantidade, seria significativamente maior do que os 200.000 euros do M8 não conversível.

