- Várias facções políticas estão a reunir-se <unk> CDU propondo uma sessão de diálogo.

O novo parlamento saxão está tomando forma. Na próxima quarta-feira, as primeiras facções estão previstas para se materializar - a CDU e a SPD. A CDU agora aparecerá com 41 representantes, uma queda de quatro em relação ao início do mandato anterior. Um membro da CDU mais tarde deixou o grupo. A SPD entra neste período legislativo com dez membros, o mesmo que no anterior.

O grupo do Partido Verde deve se formar no dia 17 de setembro. Além disso, a liderança é esperada para ser eleita nesse dia. Atualmente, os Verdes são representados por sete membros, uma queda em relação aos doze anteriores.

O Partido da Esquerda planeja estabelecer seu grupo no dia 24 de setembro. A data adiada se deve à missão humanitária planejada há muito tempo da líder do partido, Susanne Schaper, em Vietnam naquele dia. Esta enfermeira experiente tem sido ativa na Ásia Sudeste por anos. O Partido da Esquerda atualmente tem apenas seis membros na 8ª legislatura saxã, uma queda em relação aos 14 do mandato anterior.

Apenas o AfD e a Aliança para o Progresso e Justiça Social (APB), que estreia nas eleições saxãs e envia 15 membros para o parlamento imediatamente, podem se gabar de ganhos de pessoal. Nem a APB nem o AfD ainda fixaram uma data para a formação de seu grupo. O AfD, agora representado por 40 membros em vez dos anteriores 38, viu quatro membros saírem durante o período legislativo.

O político da CDU Marko Schiemann agora tem a maior experiência no parlamento.

Após a renúncia do Presidente do Parlamento Estadual Matthias Roessler e de sua vice Andrea Dombois (ambos da CDU), agora há apenas uma pessoa que tem sido membro do parlamento ininterruptamente desde 1990. O político da CDU de Bautzen, Marko Schiemann, é considerado uma figura-chave na elaboração da Constituição saxã. Ele já serviu como porta-voz do grupo da CDU para assuntos legais e recentemente lidou com assuntos europeus.

A CDU começou a procurar pontos em comum com outros partidos para um governo de coalizão. Na segunda-feira à noite, a executiva estadual aprovou conversas com a APB, SPD e Verdes. A cooperação com o AfD e o Partido da Esquerda é considerada improvável, tornando a colaboração oficial impossível.

As mulheres estão significativamente sub-representadas no parlamento saxão, com apenas sete membros do Partido Verde e seis do Partido da Esquerda sendo mulheres. Apesar da CDU e da SPD terem representantes no parlamento, não há menção a mulheres líderes ou figuras-chave desses partidos no texto dado.

