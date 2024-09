- Vandalismo persistente de comboios resultante de marcas de graffiti.

Vandalismo com Grafites Frequentemente Ataca Trens e Bonde em Mecklenburg-Vorpommern. Nacionalmente, os Custos de Reparos e Limpezas Chegam a Milhões de Euros, com Danos em Mecklenburg-Vorpommern Geralmente Sendo Menos Graves, de acordo com uma Pesquisa da dpa. Vistas de Vários Prestadores de Serviços de Transporte no Nordeste:

ODEG: Um representante da Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) recusou-se a divulgar figuras específicas, mas admitiu uma tendência crescente de vandalismo nos trens, incluindo grafites, que requer limpezas e reparos aumentados. A ODEG gerencia várias linhas de trem regionais em Mecklenburg-Vorpommern, como a que liga Rostock a Binz e outra de Rehna a Parchim.

Rostock: A empresa de bondes de Rostock não compila estatísticas sobre grafites, revelou um porta-voz. Occasionally, trams are tagged. The size of the graffiti can vary, but it's particularly difficult to eliminate it from trams adorned with advertisements. "Upon removing the graffiti, the advertisement often suffers significant damage and sometimes even needs to be scrapped altogether," they stated. They couldn't supply a damage estimate. Vandalism in buses and trams is now quite uncommon, as all vehicles are now equipped with video surveillance.

Schwerin: A Nahverkehr Schwerin GmbH indicou que os danos relacionados a grafites nos veículos permanecem relativamente baixos. Há geralmente dois a três casos por ano. No ano passado, os danos causados por grafites e outros atos de vandalismo totalizaram aproximadamente 10.800 euros, uma queda em relação aos mais de 13.000 euros do ano anterior.

Milhões em Danos Nacionais

Um representante da Deutsche Bahn explicou que esses danos são rastreados apenas nacionalmente e não por estados federais individuais. Em 2023, a Deutsche Bahn relatou cerca de 33.400 casos de vandalismo, ligeiramente menos do que em 2022 (35.000). O número de danos relacionados a grafites no ano passado foi de aproximadamente 22.700, em comparação com 24.000 em 2022. "As áreas metropolitanas são geralmente os pontos quentes regionais para vandalismo. O custo financeiro dos grafites permanece consistentemente em torno de 12 milhões de euros", eles disseram. As forças de segurança da Deutsche Bahn apreendem mais de 3.200 vândalos anualmente.

O grafite nos trens e bondes fortemente marcados em Mecklenburg-Vorpommern requer limpezas extensas e custosas para empresas de transporte como a ODEG. Apesar das dificuldades em remover grafites de bondes altamente publicitados, ainda é prejudicial, causando danos significativos à publicidade.

