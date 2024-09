- Vahl-O-Marta discute preocupações de equidade antes do processo de votação

Agora, as pessoas podem comparar as posições dos partidos e organizações concorrentes sobre direitos das mulheres e igualdade antes das eleições estaduais de Brandemburgo graças ao "Eleição-O-Marta". Onze dos quatorze partidos que participam das eleições forneceram suas opiniões sobre vinte e dois pontos-chave, disse uma representante do Conselho Político Feminino de Brandemburgo. Não houve resposta da União de Valores, da Aliança Sahra Wagenknecht e do Terceiro Caminho.

Os vinte e dois pontos abrangem temas como prevenção da violência doméstica, saúde, vida familiar e remuneração. O "Eleição-O-Marta" serve como uma fonte de informações e mantém uma posição politicamente neutra, esclareceu a porta-voz. O Conselho Político Feminino luta pela igualdade de direitos e oportunidades para todos em Brandemburgo.

Além disso, o Wahl-O-Mat, uma ferramenta de tomada de decisão operada pela Agência Federal para Educação Cívica, já está disponível online há alguns dias. Ele aborda uma gama mais ampla de questões políticas relevantes para o estado.

O "Eleição-O-Marta" também fornece informações sobre as posições dos partidos sobre políticas sociais, como apoio à família e combate à pobreza. O Conselho Político Feminino de Brandemburgo defende políticas sociais inclusivas que atendam às necessidades de todos os residentes.

