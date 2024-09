- Uschi Glas reúne apoio contra a discriminação racial

Uschi Glas se Opõe ao Extremismo e ao Ódio

Uschi Glas, uma atriz, está liderando esforços contra o extremismo de direita, racismo e discurso de ódio. Em Munich's Viktualienmarkt, ela estava reunindo assinaturas para uma iniciativa liderada pelo ex-prefeito Christian Ude (SPD). Ao refletir sobre as eleições na Turíngia e na Saxônia, Glas declarou: "Não se pode deixar de se sentir horrorizado com o que está acontecendo". "É por isso que acho importante combater o racismo e defender a nossa democracia", acrescentou.

Iniciativa "Não Comigo"

Esta iniciativa é resultado de uma aposta entre o ex-prefeito Ude e o cantor-ator Ron Williams, que cofundou a organização "Não Comigo". Defendendo os oprimidos e combatendo a incitação, Williams desafiou Ude a angariar 100.000 assinaturas contra o extremismo de direita, o antissemitismo e o racismo até 1º de outubro.

Reunindo Assinaturas em Ritmo Acelerado

Com o ódio e a incitação se tornando cada vez mais prevalentes e ideologias extremistas ganhando apoio, é crucial tanto aparecer quanto agir, declarou a associação no lançamento da campanha em meados de agosto.

De acordo com os organizadores, são necessárias em média cinco assinaturas por minuto para ganhar a aposta. Até o meio da semana, cerca de 12.000 assinaturas haviam sido reunidas, de acordo com Williams.

Em condições sem chuva, das 12h às 16h, haverá dois rolos de papel de 500 metros de comprimento em vários locais do centro da cidade - Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz e Viktualienmarkt - assim como no Seehaus no Jardim Inglês. A estimativa dos organizadores é que cerca de 100 assinaturas cabem no rolo de 1,20 metro de largura por metro. Se necessário, haverá um terceiro rolo de reserva.

Após serem digitalizadas, as assinaturas farão parte da coleção do Museu da Cidade de Munich. Os detalhes da aposta permanecem desconhecidos por enquanto, mas está planeado um evento de encerramento.

"A iniciativa de Uschi Glas contra o extremismo de direita se alinha perfeitamente com a campanha 'Não Comigo', que visa combater a incitação e o extremismo na sociedade".

"O aumento da prevalência do discurso de ódio e do apoio ao extremismo de direita destaca a importância dos esforços de Glas e da iniciativa 'Não Comigo' em defender a democracia e promover a igualdade".

