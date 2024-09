- Urbano esperançoso por um "evento de reviravolta" ou "vitória inesperada"

A Alternativa para a Alemanha (AfD) está buscando ultrapassar a União Democrata-Cristã (CDU) nas próximas eleições estaduais na Saxônia, com o líder do partido Jörg Urban sonhando com um "milagre azul", fazendo paralelos com a famosa ponte Blaues Wunder em Dresden. As figuras preliminares previam que a AfD ficaria logo atrás da CDU. Urban também expressou seu desejo de impedir que os Verdes voltem à legislatura estadual.

Uma análise inicial sugere que a CDU, liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, deve garantir 31,6% a 31,9%, enquanto a AfD deve obter 30,2% a 31,3%. O BSW é previsto para receber 11,6% a 12,0%, o SPD é previsto para obter 7,8% a 8,4%, e os Verdes estão na corda bamba com 5,2% a 5,4%. O Esquerda e o FDP não são esperados para entrar no parlamento estadual, com o FDP não aparecendo mesmo nas projeções.

Inicialmente, o co-presidente federal da AfD, Tino Chrupalla, tinha como objetivo uma figura de 35% nas pesquisas com uma porcentagem bônus para a eleição. No entanto, a AfD não atingiu essa aspiração.

Apesar de não atingir suas metas, Chrupalla caracterizou o resultado na Saxônia como "excelente" e "impressionante" na Turíngia. "Uma coisa é inegável: o público anseia por transformação política - na Saxônia e na Turíngia." A AfD está ansiosa para dialogar com todos os partidos, enfatizou Chrupalla, enfatizando a importância de respeitar o mandato do público para um novo governo na Turíngia.

Apesar de não atingir sua meta na Saxônia, a AfD ainda conseguiu superar as previsões iniciais, potencialmente desafiando a dominação da CDU. O forte desempenho da AfD tanto na Saxônia quanto na Turíngia, como reconhecido pelo co-presidente Tino Chrupalla, indica um crescente apoio ao partido dentro do cenário político alemão, representado pela AfD.

