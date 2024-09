Processos em Berlim - Uma série de roubos de automóveis - um jovem de 19 anos confessa no tribunal

Após uma série de furtos de veículos, um jovem de 19 anos está sendo julgado no Tribunal Regional de Berlim. O suspeito é acusado de 26 crimes envolvendo mais de uma dúzia de veículos. As autoridades suspeitam que o jovem de 19 anos fazia parte de um grupo criminoso. No início do julgamento, o advogado de defesa declarou que o réu havia confessado às acusações.

No entanto, os carros não foram revendidos. "Era sobre usá-los", disse o advogado. O jovem de 19 anos geralmente não agia sozinho durante os crimes.

Há cinco acusações contra o jovem, relacionadas a incidentes entre 27 de março de 2023 e 7 de abril em Berlim-Frohnau e arredores.

De acordo com a acusação, o jovem de 19 anos, junto com cúmplices, furtava veículos ou roubava objetos de valor de carros. Chaves de carro roubadas eram frequentemente utilizadas antes desses crimes.

Dirigindo em carros roubados

O réu afirmou que se envolveu com um grupo através de um amigo que procurava carros destrancados à noite - "você só precisa caminhar e testar as maçanetas dos carros", disse o jovem de 19 anos. Seus companheiros se vangloriavam de quantias maiores de dinheiro que haviam encontrado anteriormente.

"Isto era demais para mim", disse o réu. "Nenhuma janela foi quebrada, as chaves às vezes estavam dentro do veículo ou na ignição - era pura sorte". Eles dirigiam os veículos roubados até serem capturados pelas autoridades. O réu admitiu sua obsessão por carros.

O réu permaneceu detido desde abril. As sessões do julgamento futuras estão agendadas até 17 de outubro. O julgamento recomeça em 10 de setembro.

O jovem de 19 anos esteve envolvido no furto de vários veículos, como mencionado pela acusação. Durante seu período de atuação, eles costumavam dirigir em carros roubados.

