- Uma senhora idosa, de 92 anos, entrega sua estimada livraria em Sylt

A famosa "Livraria Tesouro" localizada em Sylt continuará a fornecer livros aos ilhéus e alemães de todo o país. À beira do fechamento devido à falta de um sucessor adequado no ano passado, a proprietária da loja, Hildegard Steiner-Schwarz, agora com 92 anos, confessou sua exaustão à dpa. No entanto, a iminente aquisição por Caroline Ditting no final de 2024, uma mulher da mesma idade que a loja, traz otimismo para o futuro.

Foi uma manhã de setembro surpreendente quando "ela" entrou, o sol brilhando e a energia palpável. Ela perguntou sobre ajuda e ficou por lá, contou Steiner-Schwarz. Operando a loja em Keitum, ao lado do Mar do Norte, por impressionantes 45 anos, Steiner-Schwarz atendeu clientes regulares notáveis como Rudolf Augstein, Axel Springer, Richard von Weizsäcker e Wolfgang Schäuble.

No Instagram, essas duas senhoras compartilham recomendações de livros

O dachshund de estimação de Ditting, Elsa, com seu pelo distintivo, é uma figura conhecida na loja. Durante sua estadia em Sylt no ano passado, a Ditting de 45 anos sentiu uma profunda tristeza e desejou estender sua visita. O que começou como ajuda improvisada na loja tornou-se uma decisão transformadora. Agora, elas promovem consistentemente sugestões de livros em sua conta recém-criada no Instagram.

