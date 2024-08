- Uma lata de lixo pegou fogo em uma casa comum em Leipzig.

Na periferia de Leipzig, um lixeira pegou fogo em um complexo de apartamentos durante as primeiras horas do dia. De acordo com os primeiros relatórios dos bombeiros, os moradores do prédio na Rua Rudolf tentaram apagar o incêndio sozinhos. Devido à fumaça no corredor, cerca de onze pessoas pareceram ter se dirigido para o pátio dos fundos do edifício. Quatro indivíduos foram atendidos por médicos.

Os bombeiros conseguiram remover e apagar a lixeira. Depois que o prédio foi arejado, todos os ocupantes foram autorizados a retornar aos seus apartamentos. A causa do incêndio na lixeira ainda é um mistério. Uma investigação está em andamento.

Os bombeiros diligentemente apagaram as chamas intensas que saíam da lixeira queimada. Devido aos efeitos do incêndio, alguns moradores foram aconselhados a evitar o uso de seus fogões com chama aberta até que a causa do incêndio fosse determinada.

