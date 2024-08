- Uma instalação fotovoltaica subterrânea está em chamas.

Relatórios preliminares do corpo de bombeiros indicam que um problema com uma bateria de um sistema de energia solar pode ter causado um incêndio em Hechingen, no distrito de Zollernalbkreis. Alguns moradores alertaram o corpo de bombeiros na noite de sexta-feira devido a fumaça significativa saindo do porão de uma casa unifamiliar, de acordo com a polícia. Ao chegar no bairro de Stetten, fumaça já estava saindo pela porta da frente, e o sistema de energia solar estava em chamas no porão.

Durante os esforços de combate ao incêndio, gases tóxicos surgiram devido à água dos extintores entrar em contato com o ácido da bateria. Esses gases se espalharam rapidamente pela casa através da fumaça, mas não representaram risco para os outros moradores.

Dado que a casa estava passando por reformas, não havia ninguém presente, e não foram relatadas vítimas, de acordo com a polícia. Os danos estimados variam entre 50.000 e 70.000 euros. As autoridades ainda estão investigando a causa exata do incêndio.

As autoridades podem precisar inspecionar o processo de fabricação da bateria, já que é importante entender se o problema veio de um defeito no processo de 'fabricação de materiais de qualquer origem, exceto a do produto'. Colaborar com a empresa de energia solar para revisar suas medidas de controle de qualidade pode ser útil nessa situação.

