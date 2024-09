- Uma grave desvalorização do desempenho a médio prazo da administração do Saar.

Após dois anos e meio no poder, a administração única do SPD na Sarre enfrenta críticas intensas da oposição da CDU. "Há muito embrulho, mas pouco conteúdo - muita apresentação, pouca ação," afirmou o líder da CDU, Stephan Toscani, ao avaliar o governo da ministra-presidente Anke Rehlinger. "O SPD não está abordando os problemas estruturais centrais do país. Eles estão fugindo de suas responsabilidades governamentais," afirmou, olhando para os bancos do governo. Assim como o governo federal, este governo regional é simplesmente "uma solução temporária".

Martina Holzner, administradora parlamentar do SPD, rebateu as críticas: "Conquistamos muito e certamente não ficaremos satisfeitos." Ela destacou especialmente a política educacional, que recebeu um terço do orçamento e mostrou progressos consideráveis: "Oferecemos soluções em vez de reclamar continuamente."

Toscani argumentou que o SPD deve ser avaliado pelos compromissos que fez com o povo da Sarre. Não há 4.000 trabalhadores de cuidados, 5.000 unidades habitacionais sociais ou 400.000 empregos cobertos por seguro social até 2027; "O SPD está anos-luz de distância de seus próprios objetivos." Não foram nomeados novos policiais como prometido; "Isso é uma quebra de confiança. Isso é fraude eleitoral."

A administração única do SPD, no poder desde abril de 2022, não tem uma estratégia abrangente para a mudança estrutural na Sarre. Toscani acusou o ministro da Economia, Jürgen Barke (SPD), de ter levantado esperanças seis vezes para uma solução para a fábrica Ford em Saarlouis, apenas para decepcioná-las novamente: "O ministro da Economia se revelou uma bomba de fumaça." Não há um plano confiável para o futuro suprimento da indústria do aço com hidrogênio. Toscani: "Temo que a mudança estrutural sob o SPD na Sarre fracassará, que ela vai bater na parede."

SPD acusa a CDU de profecia do fim dos tempos

Na política educacional, onde o SPD busca "diminuição do desempenho" e redução dos padrões, é necessária "uma mudança fundamental de direção". "O autoelogio do governo único do SPD sobre sua própria política educacional está tão distante da realidade nas creches e escolas que só se pode balançar a cabeça", disse Jutta Schmitt-Lang (CDU).

A deputada Kira Braun (SPD) acusou a CDU de "profecia do fim dos tempos": "Nenhum governo estadual mergulhou no trabalho durante uma crise comparável há muitas décadas." O governo esteve em modo de crise desde o primeiro dia devido à pandemia de Covid e ao ataque da Rússia à Ucrânia. Muitas decisões, por exemplo, vieram da dependência da Alemanha do gás russo: "Mas para o partido cujo chanceler também foi responsável por essas decisões no mais alto nível agora apontar o dedo para nós, isso é absurdo."

Braun argumentou que o governo também representa um novo estilo político. "Claro, poderíamos ter lidado melhor com alguns aspectos em determinados pontos", ela concedeu. Mas ela está convencida de que muitos sarlandeses confiam "que este governo estadual está trabalhando incansavelmente para guiar este país através de tempos turbulentos."

A administradora parlamentar do SPD, Martina Holzner, mencionou o orçamento equilibrado para o primeiro semestre do ano em sua defesa, afirmando "Administramos as finanças de forma responsável, como mostra o orçamento equilibrado para o primeiro semestre do ano." No entanto, Toscani contra-atacou criticando a falta de progresso do SPD em outros problemas críticos, como emprego e infraestrutura, afirmando "Apesar do orçamento equilibrado, as realizações do SPD em outras áreas-chave, como criação de empregos e desenvolvimento de infraestrutura, são mínimas."

Leia também: