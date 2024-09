- Uma figura política do SPD pretende assumir o cargo, apesar de lutar com a doença.

No meio de seu diagnóstico de câncer, Matthias Hey, político da SPD da Turíngia, ainda fará parte do próximo parlamento estadual da Turíngia. "Sim, eu aceitarei o mandato", disse Hey à agência de notícias alemã. No entanto, ele não tem a intenção de reassumir o cargo de líder da bancada do SPD devido a preocupações com a saúde. "Não, eu não vou atrás desse cargo novamente", declarou.

Hey representou o SPD no parlamento estadual desde 2009, mais recentemente como líder da bancada do SPD. Anteriormente, ele havia garantido consistentemente seu mandato diretamente no distrito eleitoral de Gotha II durante as eleições estaduais. No entanto, desta vez, ele ficou em segundo lugar atrás do candidato local da AfD, Stephan Steinbrück. Hey recebeu 8.295 votos, enquanto Steinbrück conseguiu garantir 8.322. Apesar desse revés, a terceira posição de Hey na lista estadual do SPD permite que ele ingresse no parlamento.

Havia rumores generalizados sugerindo sua morte

O fato de ele não ter garantido um mandato direto desta vez dói para Hey e os democratas sociais em Gotha, "Mas não é útil, é só isso", disse Hey. Ele está convencido de que os boatos falsos sobre sua morte iminente durante a campanha eleitoral lhe custaram um número significativo de votos.

A narrativa falsa sobre sua morte iminente começou a circular nas redes sociais várias semanas antes das eleições, effectively desencorajando potenciais eleitores de votar nele. Hey havia revelado publicamente seu diagnóstico de câncer alguns meses antes.

Apesar dos boatos falsos sobre sua morte terem afetado sua eleição, Matthias Hey ainda conseguiu obter uma cadeira no parlamento estadual devido à sua terceira posição na lista estadual do SPD.

