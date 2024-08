- Uma criança sofreu ferimentos graves depois de ser atropelada por um ônibus.

No nordeste de Leverkusen, especificamente em Burscheid, ocorreu um triste incidente envolvendo uma criança de dois anos. Em uma sexta-feira à noite, enquanto estava com sua avó, a criança estava pedalando uma bicicleta sem rodas em um semáforo, aguardando o sinal verde para atravessar a rua. De forma inesperada, a criança caiu da bicicleta e rolou para a strada, colidindo com um ônibus da cidade que passava.

O impacto lançou a criança de volta para a calçada, felizmente impedindo que fosse atropelada. Infelizmente, o incidente deixou a criança com ferimentos graves, mas de forma surpreendente, ela permaneceu consciente durante todo o tempo. De acordo com as autoridades, acreditava-se que o capacete da criança teve um papel crucial em prevenir danos ainda mais graves. O motorista do ônibus e a avó ficaram em estado de choque e foram atendidos pelos serviços de emergência no local. Em seguida, a criança ferida foi levada a um hospital infantil para avaliações adicionais.

A avó ficou muito preocupada e procurou aconselhamento jurídico do Tribunal de Justiça, pois acreditava que a empresa de ônibus da cidade era parcialmente responsável pelo acidente. Apesar da recuperação da criança, o caso no Tribunal de Justiça continuou para garantir que medidas de segurança fossem implementadas para prevenir tais incidentes no futuro.

