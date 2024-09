- Uma colisão frontal grave, resultando em ferimentos moderados para quatro pessoas.

No região do Harz, ocorreu um acidente trágico que resultou na morte prematura de um motorista. Durante uma tentativa de ultrapassagem de outro veículo na L66, perto de Quedlinburg, em uma curva à direita, o motorista de 60 anos colidiu frontalmente com um veículo que vinha em sentido contrário. O impacto fez com que seu carro girasse e capotasse várias vezes. Um veículo subsequente colidiu com a cena caótica, aumentando os danos, e o veículo ultrapassado também sofreu danos por causa de detritos voadores. Apesar da confusão, felizmente, apenas quatro indivíduos sofreram ferimentos leves.

O motorista de 60 anos estava ao volante durante o infeliz incidente. Após a colisão, o carro danificado saiu da pista.

