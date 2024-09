- Uma colisão entre três veículos e um caminhão resultou em ferimentos graves para dois indivíduos na região do Harz.

Hoje de manhã, em uma colisão entre um caminhão e três veículos motorizados, duas pessoas sofreram ferimentos graves na área do Harz. Outra pessoa sofreu ferimentos leves, de acordo com um agente da Polícia de Halberstadt. As circunstâncias desse acidente ainda são desconhecidas.

No entanto, o incidente resultou em um vazamento do tanque de combustível do caminhão. Como consequência, a rodovia nacional entre Heimburg e Langenstein foi fechada. O acidente causou danos significativos à propriedade. As análises sobre a causa do acidente estão em andamento.

O fechamento da rodovia nacional e os danos à propriedade são consequências dos acidentes na área do Harz. Mais análises são necessárias para prevenir tais acidentes no futuro.

