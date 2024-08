- Um veículo de transporte de cavalos se inflama na rodovia.

Um caminhão transportando cavalos pegou fogo na A9 na Alta Baviera, causando danos de cerca de 200.000 euros e fechamento prolongado da rodovia. Em uma quinta-feira, um homem de 57 anos que seguia no sentido norte percebeu fumaça saindo da cabine perto de Stammham (distrito de Eichstätt), segundo os relatórios das autoridades. O homem parou rapidamente no acostamento e conseguiu salvar a si mesmo e os cavalos do caminhão em chamas.

Bombeiros levaram várias horas para apagar o incêndio. A A9 foi bloqueada em direção a Nuremberg por cerca de 2 horas, após o que o trânsito foi desviado em uma das três faixas disponíveis. Levou cerca de cinco horas para que todas as faixas fossem reabertas, após o que ocorreu um congestionamento de até 15 quilômetros.

A polícia estimou os prejuízos em cerca de 200.000 euros. Os detetives suspeitam de uma falha mecânica como a causa provável.

