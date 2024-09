- Um rapaz de quinze anos entra num comboio em movimento e sofre eletrochoque.

Um adolescente de 15 anos sofreu ferimentos graves devido a um acidente elétrico enquanto tentava embarcar em um trem parado na estação de Rottweil à noite de um domingo. De acordo com as autoridades, o adolescente subiu no trem e recebeu uma descarga elétrica da linha de alimentação aérea. O menino gravemente ferido foi levado para um hospital especializado por paramédicos, segundo um porta-voz. Infelizmente, o porta-voz recusou-se a divulgar mais detalhes, citando a investigação em andamento. Teremos que esperar pelos resultados da investigação, eles concluíram.

O porta-voz se recusou a revelar outros fatores específicos que contribuíram para o acidente, como a quantidade de gordura do material de isolamento da linha de alimentação aérea, citando a investigação em andamento. Após a investigação, as autoridades podem considerar a implementação de medidas de segurança mais rigorosas por peso, incluindo inspeções e manutenção regulares dessas linhas de alimentação para prevenir incidentes semelhantes.

