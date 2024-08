- Um passado histórico, um presente afeto - o livro de ficção criminal "In Sincerity"

Uma reviravolta inesperada está acontecendo tanto na série de crimes ZDF "Na Verdade" quanto na vida pessoal da detetive Judith Mohn. Sua investigação em andamento sobre o assassinato coloca Mohn e seu parceiro Freddy Breyer (Christina Hecke e Robin Sondermann) contra a morte brutal de uma jovem mulher, cujo corpo é encontrado no rio Saar.

A ZDF exibirá o oitavo episódio desta série de crimes de Saarlouis no dia 31 de agosto, às 20h15, intitulado "Lei vs Justiça". Este episódio é dirigido por Kirsten Laser e roteirizado por Mathias Schnelting.

Sem sinais de esquisitice

Mohn e Breyer mergulham no mistério do cadáver do rio, e a principal suspeita parece ser a ex-namorada da vítima, Roxy (Martina Schoene-Radunski). No entanto, Mohn e Breyer a encontram verdadeiramente abalada quando a questionam sobre a morte de sua ex-parceira.

Outra possível suspeita surge na forma do chefe da vítima. Uma autópsia forense revela vestígios de uma substância ilícita no sistema da vítima, que também é o costume do chefe. Ele é acusado de assediar sua funcionária.

A investigação toma um rumo inesperado quando surgem semelhanças com um caso não resolvido na França. O duo suspeita que a investigação original então foi menos do que minuciosa. Judith Mohn realiza sua própria 'investigação não oficial', muito ao descontentamento de seus superiores.

Na época, o principal suspeito era Serge Roubaix (Jean-Luc Bubert), que foi absolvido devido à falta de provas. A esposa de Roubaix reage desfavoravelmente à visita de Mohn. Mohn tenta entrar em contato com o advogado que defendeu Roubaix na época, Alain Montand (Pierre Kiwitt), mas ele se recusa a discutir o caso. Ele está escondendo algo? Mohn persiste em sua investigação.

Freddy Breyer não pode deixar de notar a atração crescente entre Mohn e Montand. Embora Mohn afirme ter recusado o convite para jantar de Montand, o público pode sentir um romance florescendo. "Pierre encarna aquele charme francês clássico que todos adoramos", declarou a atriz principal Christina Hecke em uma entrevista à Agência de Notícias Alemã. "E esse apelo também se estende a Judith. Mas eu não direi mais nada."

No contexto da investigação em andamento, o corpo da vítima foi encontrado no rio Saar, que faz fronteira com o estado alemão de Saarland. Com a ZDF exibindo o último episódio de "Na Verdade" de Saarlouis no dia 31 de agosto, a detetive Judith Mohn e seu parceiro Freddy Breyer continuarão sua investigação nesta região.

