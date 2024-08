- Um número considerável de pessoas na Baixa Saxónia têm dificuldades para ler e escrever.

Por meio de uma iniciativa do Landtag, o Ministério da Ciência destacou o problema de indivíduos que lutam com complicações na escrita e leitura. O estopim para isso foi o próximo Dia Internacional da Alfabetização, em 8 de setembro, quando o ministério anunciou.

Somente na Baixa Saxônia, cerca de 620.000 adultos com idades entre 18 e 64 anos - ou aproximadamente um em cada 13 residentes - lutam com esse problema. Eles são frequentemente rotulados como 'analfabetos funcionais', sugerindo que têm habilidades limitadas de leitura e escrita. Em toda a Alemanha, esse número sobe para cerca de 6,2 milhões de adultos, o que equivale a um em cada sete pessoas, de acordo com um estudo de 2018 do LEO que examinou as habilidades de alfabetização dos adultos.

A alfabetização, definida como a capacidade de ler e escrever, é vista como um pré-requisito vital para a integração na sociedade pelo ministério. Durante uma reunião do Landtag com a presidente do Landtag da Baixa Saxônia, Hanna Naber, e o ministro da Ciência, Falko Mohrs (ambos do SPD), Uwe Boldt, membro do Conselho de Aprendizes da Baixa Saxônia, compartilhou suas experiências diárias de ser analfabeto.

Boldt visa conscientizar os membros do Landtag e educá-los sobre o assunto, afirmando que os analfabetos lutam principalmente com sua própria vergonha e a dificuldade de lidar com a vida cotidiana. Ele defende o aumento do financiamento e dos programas de apoio como soluções.

De acordo com Mohrs, o ministério planeja alocar 7 milhões de euros do Fundo Social da UE para programas de apoio. Essa alocação será reforçada por mais 7,6 milhões de euros em fundos estaduais.

O Ministério da Ciência enfatiza a importância da educação para superar os problemas de alfabetização, vendo a alfabetização como um pré-requisito crucial para a integração social. Uwe Boldt, representando os afetados, destaca a necessidade de aumento do financiamento e dos programas de apoio na educação para ajudar os analfabetos a superar seus desafios.

