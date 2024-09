- Um motociclista idoso morre por causa de uma queda.

Um ciclista idoso de 85 anos, do distrito de Coburg, sofreu uma queda de sua bicicleta em uma estrada local, infelizmente vindo a falecer em decorrência do acidente. Ele estava pedalando ao lado de um amigo à tarde, tendo saído de Neuses an den Eichen e seguindo em direção a Welsberg, de acordo com o relatório da polícia. De forma inexplicável, em uma curva, o senhor idoso desviou para a direita e parou em uma vala ao lado da estrada.

Respondentes de emergência foram rapidamente chamados ao local, mas infelizmente seus esforços para reviver o morador de 85 anos de Coburg não foram bem-sucedidos. A causa do incidente ainda é um mistério. A polícia, por enquanto, descartou qualquer suspeita de interferência externa no trágico acidente.

O amigo desempenhou um papel de apoio, ficando ao lado do ciclista idoso até a chegada dos socorros, tendo se encontrado em Welsberg após a queda. Apesar dos esforços dos profissionais médicos, o ciclista não pôde ser revivido, tristemente encerrando sua viagem na Baviera.

