- Um miúdo teve um incidente com um veículo.

Um menino de quatro anos foi atropelado por um veículo em Lünen, perto de Dortmund, em uma noite de terça-feira. A criança sofreu ferimentos graves e foi rapidamente levada ao hospital pelos serviços de emergência. De acordo com as autoridades, a criança nunca esteve em perigo de morte.

Investigações preliminares indicam que o menino estava pedalando uma bicicleta em uma parte segura da estrada quando, por razões ainda não descobertas, acabou debaixo do veículo. Uma testemunha relatou que o motorista, de 51 anos, estava dirigindo a uma velocidade moderada no momento do infeliz acidente.

O infeliz acidente envolvendo o menino pequeno levou a uma série de discussões sobre segurança no trânsito na comunidade. Apesar da velocidade lenta do motorista, o acidente destacou a importância de prestar atenção redobrada ao dirigir perto de crianças de bicicleta.

