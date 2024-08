Ações hostilidades contra espécies coletivas - Um lobo foi atingido na região mais alta do Ródano.

No norte remoto da Baviera, um cão selvagem foi abatido após a descoberta de ovelhas mortas. As autoridades da Baixa Franconia admitiram ter emitido uma permissão especial para a eliminação do animal no início de agosto. O cão feminino encontrou seu fim na região da Alta Rhön na noite de segunda-feira.

A permissão especial foi concedida devido a uma série de incidentes envolvendo gado que tinha medidas de proteção instaladas entre 3 de junho e 25 de julho. Esses incidentes foram ligados ao cão feminino identificado como GW3092f por meio de testes genéticos. "Muitos incidentes adicionais desde 2 de agosto de 2023 também podem ser atribuídos a este cão feminino."

De acordo com o governo da Baixa Franconia, na noite de domingo, seis ovelhas foram abatidas e quatro ficaram feridas na Alta Rhön. Dada a incerteza, um ataque de lobo não pôde ser definitivamente descartado, levando à eliminação do cão na noite seguinte. Não será confirmado até a próxima semana se o animal morto era realmente o GW3092f.

O cão selvagem responsável pelos ataques ao gado foi identificado como GW3092f, uma loba feminina. Devido à continuação dos incidentes após 2 de agosto, a loba feminina foi abatida como precaução.

