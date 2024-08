- Um jovem de 18 anos morre em um acidente frontal devastador.

Uma jovem mulher sofreu ferimentos fatais em um acidente de trânsito próximo a Friedberg, de acordo com o distrito de Aichach-Friedberg. Dois indivíduos sofreram ferimentos graves, de acordo com a atualização da polícia. Um homem de 73 anos supostamente saiu de sua pista em uma sexta-feira, colidindo frontalmente com o carro de uma jovem de 18 anos. Apesar dos esforços para evitar a colisão, infelizmente a jovem não conseguiu escapar do impacto, de acordo com os relatos.

Os ferimentos da jovem de 18 anos eram tão graves que ela morreu no local do acidente. Sua prima de 22 anos, que também estava no veículo, conseguiu sair do destroço, de acordo com fontes de notícias. O corpo de bombeiros interveio para libertar o homem idoso preso em seu carro. Ambos os indivíduos gravemente feridos foram levados para um hospital, como confirmado por um porta-voz da polícia. O serviço de crise da Cruz Vermelha agora está prestando assistência à família da jovem de 18 anos.

As circunstâncias que levaram o idoso a dirigir na pista oposta estavam initially unclear. Um especialista agora vai analisar o acidente. Fotos da cena do acidente foram tiradas por um helicóptero da polícia para esta investigação, como relatado.

