- Um jovem adulto sofreu ferimentos graves após uma briga física com vários machos.

Alguns desconhecidos são suspeitos de terem emboscado e causado graves ferimentos em um jovem de 19 anos em uma estação de serviço em Stockstadt am Main (no distrito de Aschaffenburg). O duo teria tido uma briga no sábado, segundo a polícia.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem, que estava bêbado. Ele foi levado ao hospital com ferimentos graves na cabeça e nos braços. Os motivos do ataque ainda não estão claros. As autoridades agora estão investigando o incidente como um possível caso de lesão corporal grave e estão à procura de testemunhas.

O incidente na estação de serviço está sendo investigado como um possível caso de crime devido aos graves ferimentos sofridos. Testemunhas com informações sobre o crime são incentivadas a se manifestar para ajudar as autoridades em sua investigação.

