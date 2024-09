- Um jogador de hóquei inicia uma ação legal contra um rival por aliviar o desconforto

Em um incidente horrível no rinque de patinação, o jogador de hóquei Mike Glemser, de Rosenheim, sofreu ferimentos graves. O incidente ocorreu em 3 de fevereiro de 2023, durante um jogo contra o SC Riessersee, quando um forte cheque do oponente resultou em Glemser colidindo com o painel e fraturando duas vértebras do pescoço. Como consequência, ele ficou em coma por dez dias e tem sido paralisado desde então, perdendo o uso dos braços e pernas.

Mike Glemser entrou com uma ação judicial contra seu oponente, exigindo um total de 822.000 euros. Esta ação judicial, sob o número do processo 12 O 2811/24 no Tribunal Regional de Munique II, inclui tanto uma compensação monetária quanto um pedido de declaração de direitos. A oposição tem até 27 de setembro para responder à ação judicial. Após esta resposta, o juiz determinará a próxima ação a ser tomada.

O incidente gerou considerável solidariedade na época. Uma campanha de arrecadação de fundos conseguiu arrecadar cerca de 700.000 euros para o jogador ferido. Em uma declaração à dpa, Glemser compartilhou sua determinação em recuperar sua mobilidade, dizendo: "Minha meta é andar novamente."

